Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe-Yeni Otogar arasındaki 2 bin metrelik yolun 3. kat sıcak asfalt dökümü başladı. İki gidiş, iki geliş 4 şerit yolun sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve yeşil alan düzenlemeleri yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından adliye önündeki benzinlik istasyonundan Akkaya-Yeni Otogar kavşağına kadar yapılan 4 şeritli yolda 3. kat sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında adliye önündeki benzin istasyonundan Dirgeme Kavşağına kadar olan yol 4 şerit olarak genişletildi. Proje kapsamında yağmur suyu hattının yanı sıra MUSKİ ekipleri tarafından kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatları da yenilendi. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu ana hattı, 14 adet yağmur suyu bacası, 785 metre yağmur suyu ızgara hattı ve 31 adet ızgara bacası yapımı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe-Yeni Otogar arasındaki 4 şeritli yolda 3. ve son kat sıcak asfalt dökümüne başladı. Çalışmalar kapsamında Telekom binasından Yeni otogara gidiş şeridinde asfalt çalışması tamamlandı ve yol trafiğe açıldı. Ekipler yeni otogardan şehir merkezine gelen yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. 2 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasının ardından kaldırım ve yeşil alan düzenlemeleri yapılarak yol vatandaşların hizmetine sunulacak.