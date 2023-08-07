Eskişehir’de otogar esnafı, şehir dışından gelen yolcuların met helvasına rağbet gösterdiğini belirterek satışların iyi gittiğini söyledi.

Eskişehir’in meşhur tatlılarından olan met helvası otogara gelen yolcular tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Otogarda esnafı şehir dışından gelen yolcuların met helvası satın aldığını ifade ediyor. Otogara inen yolcuların kente özgü lezzetleri sorarak met helvasına yöneldiğini belirten esnaf, helvanın tanıtımına katkı sağladıklarını söylüyor.

“Şehir dışından gelen vatandaşlar Eskişehir’e özgü ne var sorusunu soruyor”

Eskişehir Otogarında esnaflık yapan İbrahim Özal, Eskişehir’e özgü met helvasının en çok satışı yapılan ürünlerden olduğunu dile getirdi. Turistler tarafından met helvasının talep gördüğünü aktaran Özal, En çok rağbet gören met helvası. Helvalarımızı günlük olarak yenileniyoruz. Şehir dışından gelen vatandaşlar Eskişehir’e özgü ne var sorusunu soruyor. Eskişehir’in meşhur met helvası, leblebisi, kurabiyesi şeklinde bunları tanıtıyoruz. Lezzetini tattıktan sonra alıyorlar. Yolcuların otogarda rahatlıkla bulabildikleri ürün met helvası oluyor ve ister istemez daha yoğun ilgi görüyor. Satışlarımız iyi gidiyor. Türkiye’nin her yerinde olmuyor. Met helvası sadece Eskişehir’de satılır, başka bir otogar bulamazsınız" diye konuştu.