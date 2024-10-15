Karabük’te otodan hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın aracından çeşitli malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırma neticesinde; 1 şüphelinin ikametinin önünde çalındığı ihbar edilen birer adet oto teybi, bijon anahtarı, 2 adet araç hoparlörü ve 1 adet araç içi telefon tutacağı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: iha