Gaziantep’te 3 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen 3 ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli yakalandı.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıyan M.A.S ve H.K. isimli 2 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.