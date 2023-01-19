TEMSA tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan, çağdaş Türk edebiyatının 17 yazarının bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya baktığı ‘Otobüsün Penceresinden’ adlı kitap raflardakini yerini aldı.

TEMSA tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan, çağdaş Türk edebiyatının 17 yazarının bir otobüsün penceresinden öykülerle dünyaya baktığı ‘Otobüsün Penceresinden’ adlı kitap raflardakini yerini aldı.

Çağdaş Türk edebiyatının usta isimleri Ahmet Ümit, Aslı Perker, Ayşe Sarısayın, Başar Başarır, Bedia Ceylan Güzelce, Defne Suman, Doğu Yücel, Haydar Ergülen, İsmail Güzelsoy, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levi, Murat Yalçın, Pelin Buzluk, Sibel Oral, Şebnem İşigüzel, Şermin Yaşar ve Yekta Kopan’ın otobüs yolculuğu öykü ve anılarından oluşan ’Otobüsün Penceresinden’ isimli kitap, geçtiğimiz haftalarda Doğan Kitap etiketiyle satışa sunuldu. TEMSA tarafından, Sibel Oral’ın editörlüğünde hazırlanan kitap, farklı mekan ve zamanlarda geçen birbirinden özgün 17 hikaye ile okuyucuları uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

“Biz yol hikayelerini çok severiz”

Kitabın lansman davetinde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Şirketimiz, Türk insanı için sadece bir otobüs üreticisi değil, bir yol arkadaşı. Bu projenin çıkış noktası da aslında tam olarak bu. Hepimizin zihnine kazınmış bazı yol hikayeleri vardır. Biz bu projeyle bu yol hikayelerini, yaşadığımız keyifli anıları yeniden insanımıza hatırlatmak istedik. Biz Türk insanı olarak gerçekten yol hikayelerini, yolculukları çok severiz. Her yolculukta da kendimizi biraz daha keşfederiz. ‘Otobüsün Penceresinden’ de bu yönüyle, bizi çok heyecanlandıran, mutlu eden bir proje” dedi.

Doğancıoğlu, projede tüm gelirin şirket çalışanları tarafından kurulan Hayal Ortakları Derneği’ne bağışlanacağını belirtti.

‘Otobüsün Penceresinden’ isimli kitabın editörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda kitaptaki 17 öyküden birinin de sahibi olan yazar Sibel Oral ise, şunları söyledi: “Otobüs bizim yolculuk kültürümüzde köklü ve önemli bir yere sahip. Bu kültür hikâyeleriyle birlikte edebiyatımızın da esin kaynaklarından biri. Ben de şirketin katkılarıyla böyle bir kitabın editörü olduğum için, kapakta isimlerini gördüğünüz yazarlarımızla çalıştığım için çok mutluyum. Evet, her yolculuk bir hikâye ve bu kitapta da tüm hikâyeler otobüste geçiyor. Sadece şehirler değil hikâyeler arası da giden bir otobüs. Ve bizler bu kitapla birlikte o otobüsün penceresinden baktık dünyaya. Kitap çıktıktan kısa bir süre sonra okurlardan gelen yorumlar ise o pencereden yalnız bakmadığımızı gösterdi. Otobüs yolculuğunun farklı kuşaklardan dahi birçok insan için ne kadar önemli olduğunu, hepimizin yolculuk hikâyelerine vurgun olduğunu, bir başkasının yolculuğuna edebiyatın gücüyle nasıl eşlik ettiğimizi gösterdi. Okurlar da yazarlarımızla birlikte yolculuk etti hem onların hem de kendi hikâyelerine. Bu birlikteliği sağlayan şirkete, kitaba katılan yazarlara ve bu yolculuğa ortak olan okurlarımıza çok teşekkür ediyorum.”