Öte yandan, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz günlerde otobüsün arkasına tutunan patenli 3 genci yakalamış ve bu şahıslara "trafiği tehlikeye düşürmek"ten idari para cezası kesilmişti.

Akşam saatlerinde iki çocuk, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Şifa mevkiindeki ışıklı kavşakta bekleyen yolcu otobüsü hareketlendiği esnada arkasına tutundu. Tehlikeye aldırış etmeyen çocukların yürekleri ağza getiren yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki çocuğun kazaya davetiye çıkaran tavırları ise tepki çekti.

Tekirdağ’da yolcu otobüsünün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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