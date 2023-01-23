Antalya’da jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir şahsın çantasında 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Antalya’da jandarma ekipleri şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir şahsın çantasında 3 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; İl Jandarma Komutanlığı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir otobüste arama yaptı. Yapılan aramada V.E isimli şahsın çantasından, 3 kilogram 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.