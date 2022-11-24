Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan yolcu adliyeye sevk edildi.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan yolcu adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerine uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü detaylıca arandı. Yolcu otobüsü içerisinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli A.E (29), ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan

A.E., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.