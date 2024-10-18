Bursa’da bir otobüste çıkan tartışma yumruk yumruğa kavga ile bitti. Otobüste hızlarını alamayan sürücü ve yolcu araçtan inip tekme tokat birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, olay şehir içinde sefer yapan belediye otobüsünde yaşandı. İddiaya göre: otobüs sürücüsü ile tartışan bir yolcu birbirlerine hakaret etmeye başladı. Otobüste çıkan arbede dışarıya taşınca otobüsteki yolcular da aşağıya inip tekme tokat kavgaya tutuşan kişileri ayırmaya çalıştı. Bir bayan; kavga edenleri korkutmak amacıyla "polisi aradım şimdi geliyorlar" dese de şahıslar aldırış etmeden kavgaya devam etti.

Olayda yaralanan olmazken polis tahkikat başlattı.