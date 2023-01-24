Bursa’da işitme cihazı arıza yaptığı için yolcuları duymakta güçlük çeken halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, kazayla sonuçlandı. Kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs; 3 otomobil ile yol kenarındaki itfaiye vanası ve banklara çarparak durabildi. Şoför mahallindeki kargaşa sırasında fark edilmeden düğmelerine basılıp açılan kapılar yüzünden iki yolcu otobüsten aşağıya düştü. Kazaya sebep olan yolcu otobüsten inip kaçarken, yola düşen yaralılar 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da işitme cihazı arıza yaptığı için yolcuları duymakta güçlük çeken halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, kazayla sonuçlandı. Kavga sırasında kontrolden çıkan otobüs; 3 otomobil ile yol kenarındaki itfaiye vanası ve banklara çarparak durabildi. Şoför mahallindeki kargaşa sırasında fark edilmeden düğmelerine basılıp açılan kapılar yüzünden iki yolcu otobüsten aşağıya düştü. Kazaya sebep olan yolcu otobüsten inip kaçarken, yola düşen yaralılar 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı Kanal Cadde Kavşağı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kullandığı işitme cihası arıza yapan 16 M 00036 plakalı özel halk otobüsü sürücüsü Tarkan Gül (50), durması gereken duraklarda durmayınca bazı yolcular kendisine seslendi. Kulağındaki cihaz arıza yaptığı için duyamayan otobüs sürücüsü yola devam edince yolculardan biri yanına kadar giderek, "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun?" deyip Gül’ü darp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında otobüs sürücüsü Tarkan Gül birden otobüsü durduramadığını, frenlerin tutmadığını söyledi. Bu sırada yan koltukta oturan bir başka şoför hamle yapıp otobüsün el frenini çektiyse de otobüsü durduramadı. Yaşanan panikle düğmelerine anlamadan basılıp açılan otobüsün kapılarından da iki yolcu yola düşerek yaralandı. Kontrolden çıkan otobüs, kavşaktan dönüş yapan 34 FLN 910 plakalı otomobile çarpıp ardından yol kenarında park halinde bulunan 06 CSY 731, 61 VV 473 plakalı otomobiller ile bir itfaiye vanası ve bariyerlere çarparak durabildi. Otobüsün kırılan camları yüzünden panik olan yolcular kendilerini dışarıya güçlükle atabildi. Yola düşüp yaralanan Nesrin B. isimli yolcu, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüste yolcu olarak bulunan Fatma Yaman, "Ben şoför kalp krizi geçirdi zannettim. Sonrasında bütün arabalara vura vura buraya kadar geldik. Kapılar kapanmadı, o sırada kargaşa oldu. Kimileri kendi atladı, kimileri düştü. Olayı çıkaran bey zaten hemen kaçtı gitti" dedi.

"Müdahale ettik ama otobüs durmadı"

Bir başka yolcu Emine Yıldız ise, "Şoför ’Otobüsü durduramıyorum’ diye bağırdı; hepimiz ’Ne oluyor?’ dedik. Yan tarafta oturan bir başka şoför ’El frenini çekelim’ dedi, müdahale etti. Ama yine şoför ’Durduramıyorum, kilitlendi, bir şey oldu’ deyince bir anda otobüs araçlara çarpmaya başladı. Camlar patladı. Kapılar açılınca yolcular düşmeye başladı. Elinde ceviz torbalarıyla bir amca binmişti, o da düştü kapıdan ama bir daha onu göremedik" diye konuştu.

Kendisine saldıran yolcunun psikolojik sorunları olduğunu iddia eden otobüs sürücüsü Tarkan Gül de, "Araç hareket halindeydi, 30-40 kilometre hızla gidiyorduk. Kendisi ’Kapılar neden açılmadı?’ diye sürekli bağırıyordu. Bir ara yanıma kadar geldi ve bana vurmak istedi. Diğer yolcular müdahale etti. Araç kontrolden çıkınca araçlara çarptık. Frenler de gitti. Müdahale ettik ama otobüs durmadı. Düğmelere yakın boğuşma sırasında basılmış, kapılar açılınca iki kişi de aşağıya düşmüş; çok geçmiş olsun" dedi.

Kendisinin de servis şoförü olduğunu belirten bir başka yolcu Fatih Ayaz ise, "Arkadaş kulaklarının duymadığını söylüyor. Ben de şoförüm. Kulakları duymayan bir adamı şoför yapamazsın, böyle bir kanun yok. O araçta senin benim de çocuklarımız olabilirdi. Kulakları duymayan bir adamı direksiyona geçirene bence kanunun ceza yazması lazım" şeklinde konuştu.