Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünde bir yolcunun yastığında 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste seyahat eden A.Ç. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yastığına gizlenmiş 450 gram metamfetamin bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan A.Ç., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği tarafından “uyuşturucu madde ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.