Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan kontrollerde 7 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan kontrollerde 7 şüpheli üzerlerindeki uyuşturucu madde ile yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste yapılan aramada; U.Y., B.E., Ç.G., T.N., M.K. H.G., ve B.Y. isimli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 7 şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.