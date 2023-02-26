Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüste iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüste iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler’de uyuşturucu madde köpekleri ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan seyahat firmasına ait otobüste arama yaptı. Yapılan aramada H.Y isimli şahsın oturduğu bölümde poşet içerisinde yaklaşık 8 gram kubar esrar, B.D. isimli şahsın oturduğu bölümde poşet içerisinde yaklaşık 0,59 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca B.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araç durdurularak yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücüye 21 bin TL idari para cezası uygulanıp ehliyetine 5 yıl el konuldu. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.