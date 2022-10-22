Yıldırım ilçesi Karamazak mahallesinden belediye otobüsüne binen Erdoğan K. (80) Otobüsle seyahat ederken Haşimişcan Caddesi üzerinde rahatsızlandı. Yaşlı adamın durumunu otobüs şoförüne bildirmesi üzerine şoför hemen otobüsü durdurup sağlık ekiplerine haber verdi. İlk yardım ekipleri otobüsün bulunduğu bölgeye gelerek rahatsızlanan yaşlı adamı hastaneye sevk etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.