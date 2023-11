Bolu’da bindiği halk otobüsünde Avatar kostümüyle İzmir Marşı söylediği görüntülerle sosyal medyada çok konuşulan 24 yaşındaki Hakan Derin, "29 Ekim’i her genç gibi biz de kutladık. Burada yapmış olduğumuz şey asla dalga geçmek değildi. Biz de zaten vatanını, milletini seven gençleriz" dedi.

Bolu’da üniversite öğrencileri Cadılar Bayramı çerçevesinde parti düzenledi. 200 öğrencinin katıldığı parti, gece yarısına kadar sürdü. Parti sonrası üniversite öğrencilerinin dönüşü sırasında halk otobüsünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için İzmir Marşı söylendi. Partiye ünlü sinema filmi Avatar’ın karakter kostümüyle katılan üniversite öğrencisi Hakan Derin de söylenen marşa eşlik etti. Derin’in, Avatar kostümüyle marş söylerken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Derin, videonun gündem olmasından sonra yaşadıklarını anlattı.

"Avatar kostümüyle katıldım"

Videonun arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldığını belirten Derin, "Biz BAİBÜ Parti topluluğu olarak, 28 Ekim günü Halloween partisi düzenledik. Partiye şahsım olarak kendim de katıldım. Partiye gittik, güzel bir şekilde tüm gençler eğlendik. Parti dönüşü 29 Ekim’e denk geldiğinden kaynaklı ve Cumhuriyet’imizin 100’üncü yıl dönümü olduğu için partiye katılan arkadaşlar, halk otobüsünde İzmir Marşı söylemeye başladı. Ben de katılmak istedim ve katıldım. Avatar kostümüyle katıldım. Ondan sonra birkaç arkadaşım videoyu kendi sosyal medyalarında paylaşmışlar" dedi.

"29 Ekim’i her genç gibi biz de kutladık"

Kötü bir şey yapmadığını sadece Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını aktaran Derin, "Ben de videoyu izledim. İzlenmeyince hiçbir sorun olmayacağını söyledim ki sorun olacak bir video da değildi. 29 Ekim’i her genç gibi biz de kutladık. Her vatandaş, her birey gibi. Video birden gündem oldu. Çeşitli İnstagram sayfaları paylaştı. Haber sayfaları paylaştı. Oradan video alındı, Twitter’da paylaşıldı. Bir kesim linçlerken bir kesim beğendi videoyu. Bizim amacımız kötü bir şey yapmak değildi. Kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben de her birey gibi tekrardan 29 Ekim’i kutladım" diye konuştu

"Yapmış olduğumuz şey asla dalga geçmek değildi"

Kendisine ‘Avatar Hakan’ olarak seslenilmeye başlandığını da belirten Derin, vatansever olduğunun altını çizerek, "Tanıyanlar oluyor. Adımla seslenmiyorlar, ‘Avatar Hakan’ diye seslenen çok fazla insan var. Bizim burada yapmış olduğumuz şey asla dalga geçmek değildi. Biz de zaten vatanını, milletini seven gençleriz, bireyleriz" şeklinde konuştu.