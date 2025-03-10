Ordu’da otobüsün kargo bölümünde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı’nca Ünye ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Aracın kargo bölümünde yapılan aramada M.Ş. (45) isimli şahsa ait paket içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu paketin İstanbul’dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce yurt dışı çıkış yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.