Ordu’da otobüsün kargo bölümünde yapılan aramada 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ordu’da arızalanan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu Ordu’da arızalanan otomobil takla attı, sürücü yara almadan kurtuldu

İl Jandarma Komutanlığı’nca Ünye ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında bir yolcu otobüsü durduruldu. Aracın kargo bölümünde yapılan aramada M.Ş. (45) isimli şahsa ait paket içerisinde 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu paketin İstanbul’dan H.Ö. (54) tarafından gönderildiği tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce yurt dışı çıkış yasağı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA