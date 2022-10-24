Edinilen bilgiye göre Bayburt’tan Gümüşhane istikametine 55 KH 585 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yakup Aksoy, Bağlarbaşı Mahallesi Zeynep Ana Yurdu önüne geldiğinde duraktan ana yola çıkan otobüse çarpmamak için ani manevra yaptı.

Gümüşhane’de duraktan çıkan otobüse çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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