Antalya’nın Serik ilçesinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve bir otobüse binip gittiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde evinden hava almak için dışarı çıkan ve bir otobüse binip gittiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi kadından 2 gündür haber alınamıyor.

Serik’in Abdurrahmanlar Mahallesi’nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Serpil Arıkan (49), dün sabah hava almak için dışarı çıktı. Otobüse binerek mahalleden ayrılan Arıkan, bir daha evine dönmedi. Aile tüm araştırmalarına rağmen bir sonuca ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede en son Aksu ilçesinde görüldüğü tespit edilen Arıkan’ı bulmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Serpil Arıkan’ın eşi Ali Arıkan, eşinin yakında bir demirci dükkanının karşısından otobüse bindiğini görenler olduğunu ifade ederek, “Aksu’da görülmüş en son. Jandarmaya, polise haber verdik. Bulsunlar eşimi. Gören duyan olursa bize yardımcı olsun, haber versin” dedi.

Arıkan’ın kayınvalidesi Fatma Arıkan ise, gözyaşları içinde gelininin bulunup getirilmesini isteyerek, “Çok aradım ama bulamadık. Bizim de haberimiz yok, otobüse binmiş gitmiş. Aksu’da görülmüş. İnşallah bulunur. Allah’ım korusun” diye konuştu.