Erzurum’da dün seyir halinde olan bir otobüsün motor kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan iki polise Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer tarafından hediye takdim edildi.

Erzurum’da dün seyir halinde olan bir otobüsün motor kısmında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan iki polise Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer tarafından hediye takdim edildi.

Dün Palandöken ilçesi Şehir Hastanesi karşısında seyir halindeki belediye otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 7319 kod nolu devriye ekipler amiri tarafından görülmesi ile, otobüs şoförü uyarılarak otobüs durduruldu. İçerisindeki yolcular polis ekibinin yardımı ile boşaltıldı. İki polis, otobüsün tavan kısmındaki yangını söndürmek için bir kamyonun kasasından faydalanmak suretiyle otobüsün tavanına çıkarak kendi ekip otolarından aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, olaya müdahale eden Komiser Recep K. ve Polis Memuru Muharrem K.’yı makamında kabul ederek, görev anlayışı ile vatandaşların daha vahim bir durumda kalmadan, otobüse ve otobüsteki vatandaşların tahliyesinde göstermiş oldukları cesaret, duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti.