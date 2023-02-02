Afyonkarahisar’da şehirlerarası otobüs terminalinin emanet bölümüne bırakılan içi uyuşturucu hap dolu çantayı alan zehir taciri jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Afyonkarahisar’da şehirlerarası otobüs terminalinin emanet bölümüne bırakılan içi uyuşturucu hap dolu çantayı alan zehir taciri jandarma tarafından suçüstü yapıldı.

Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan Y.B., isimli şahsı takibe aldı. Şüphelinin şehirlerarası otobüs terminali emanet bölümünde içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen çantayı almasının ardından ekipler şahsı gözaltına aldı. Ardından aldığı çanta ile üst aramasını yapan ekipler 840 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.