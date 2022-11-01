Eskişehir’de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaralayan Gökhan P. hakkında mahkeme, 3 farklı suçtan 4 yıl 17 ay hapis cezasına hükmetti.

Eskişehir’de tek biletle yolculuk yapmaya çalışan annesine ve kardeşine engel olduğu için otobüs şoförünü bıçakla yaralayan Gökhan P. hakkında mahkeme, 3 farklı suçtan 4 yıl 17 ay hapis cezasına hükmetti.

Geçen şubat ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, iddiaya göre, duraktan kalkışa hazır vaziyette bekleyen 59 hat numaralı, 26 BL 571 plakalı belediye halk otobüsüne 2 kadın tek biletle binmeye çalıştı. Otobüs şoförü ise ulaşım kartına kayıtlı HES kodu zorunluluğu olduğu gerekçesiyle tek biletle yolcuları araca bindirmek istemedi. Bunun üzerine Gökhan P. (30) otomobille olay yerine gelerek kız kardeşi ve annesini otobüse almadığı için art arda yumruk darbeleriyle şoförü darp etti. Kavganın büyümesiyle bıçak çeken şüpheli Gökhan P., otobüs şoförü Barış Odabaşı’yı (42) bacağından ve karnından yaraladı. Olay anı ise otobüs kamerasınca kaydedilmişti.

Dava görevsizlik kararıyla ağır cezaya taşınmıştı

Yaralı otobüs şoförü Barış Odabaşı 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Olay yerinden kaçan şüpheli ise ertesi gün polise teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Gökhan P., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Gökhan P. ile şoförle tartışan kardeşi Perihan P. (27) hakkında Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan kamu davası hakkında, olayın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ olabileceği değerlendirmesiyle görevsizlik kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Gökhan P. ile kardeşi Perihan P. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar Gökhan P. ile Perihan P., olaydan dolayı üzgün ve pişman olduklarını söyledi.

4 yıl 17 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gökhan P. hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan, suçun bıçakla işlenmesi nedeniyle cezada yarı oranında artırım uygulayarak 3 yıl, ‘tehdit’ suçundan 8 ay ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan, hakaret suçunun alenen işlendiği gerekçesiyle 6’da 1 oranında artırımla 1 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın, daha önce işlediği suçtan aldığı ceza nedeniyle mevcut cezasının ’mükerrirlere özgü infaz rejimine’ göre infazına karar veren mahkeme, sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik hükümlerinin uygulanmasına ve adli kontrol kararının devamına hükmetti.

Kardeşine 7 bin 80 TL para cezası ve denetimli serbestlik

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan P.’nin kardeşi Perihan P. hakkında ’tehdit’ suçundan 500 TL, ’kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan, suçun alenen işlendiği gerekçesiyle 6’da 1 oranında artırım uygulanarak 7 bin 80 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Perihan P.’nin 5 yıl süreyle denetim altına alınmasına hükmetti.