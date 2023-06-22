Düzce’de trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatiline az bir süre kala onlarca yolcu taşıyan otobüs şoförlerine ve firma sahiplerine bilgilendirme yaptı.

Okulların kapanması ile birlikte tatilcilerin yolculuğu da başladı. Yıllık iznini kullanan vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelere gitmeye başladı. Otobüs firmaları ise artan talebi karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Bu çerçevede, trafiğe çıkacak otobüs şoförleri ve firma sahipleri ile bir araya gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Ali Derman ve trafik ekipleri, şoförlere ve firma sahiplerine trafikte dikkat etmeleri konuları hatırlatmak amacıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Tedbirlerin artırıldığını kaydeden Trafikten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Ali Derman, "Bu çerçevede, otobüs firması sahipleri ve otobüs şoförlerimiz ile bir araya geldik. Kazalar olmadan, üzüntülü haberler almadan önce tedbirlerimizi almak, trafikte sorun yaşanmasının önüne geçmek için denetimlerimizin yanı sıra şoförlerimize, otobüs firması sahiplerine de bilgilendirmeler yapıyoruz. Böylec trafikte yaşanması muhtemel acı olaylarında önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trafik ekipleri, başta TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu olmak üzere güzergahlarda önlemlerini artırarak, olumsuzluk yaşanmasının önüne geçmeye çalışacak.