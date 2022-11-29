Samsun’da otobüsün otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun’da otobüsün otomobil ile çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi hastane kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastane kavşağında yeşil ışık ile birlikte hareket eden T.B. idaresindeki 34 DMH 453 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.G.’nin kullandığı 34 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan A.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.