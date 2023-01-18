Mersin’in Tarsus ilçesinde mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu çıkan yangında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu, Adana’da düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu çıkan yangında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu, Adana’da düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana gelen kazada, askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş; 1 mülteci hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.

Şehit Yasin Eroğlu (31) için Kabasakal Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Süleyman Elban ve çok sayıda askeri yetkili katıldı. Bakan Soylu; şehidin, babası, dedesi ve kardeşine sarılarak başsağlığı diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da şehidin 1,5 aylık hamile eşine ve annesine başsağlığı diledi. Kılınan cenaze namazının ardından Eroğlu’nun naaşı toprağa verildi.

Şehidin teyzesi, şehidin tabutuna sarılıp fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.