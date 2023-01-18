Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk için Buruk Mezarlığı’nda düzenlenen törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, şehidin annesi Güllü Salko’nun elini öpüp başsağlığı diledi; şehidin eşi Teslime Öztürk’e de sarılarak taziyesini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana gelen kazada, askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş; 1 mülteci hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde mültecileri taşıyan otobüsün tıra arkadan çarpması sonucu çıkan yangında şehit olan Uzman Çavuş Eren Öztürk, Adana’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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