Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü sayısının 2, yaralı sayısının ise 25 olduğunu açıkladı.

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.