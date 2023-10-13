Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü sayısının 2, yaralı sayısının ise 25 olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.