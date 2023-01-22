Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, şehitlerimizden bizlere yadigar ailelerinin daima yanında olmak millet olarak hepimizin boynunun borcu” dedi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, şehitlerimizden bizlere yadigar ailelerinin daima yanında olmak millet olarak hepimizin boynunun borcu” dedi.

Vali Elban, Tarsus-Pozantı yolunda meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu ile Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk için düzenlenen mevlit programına katıldı.

İlk olarak Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu’nun baba ocağında düzenlenen mevlide katılan Vali Elban daha sonra Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ’ün mevlit programına geçti.

Şehitlerin dualarla yad edildiği programda Vali Elban, “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, şehitlerimizden bizlere yadigar ailelerinin daima yanında olmak millet olarak hepimizin boynunun borcu” diye konuştu.

Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’un da katıldığı mevlit programları, şehitler için okunan duaların ardından son buldu.