Aydın’ın Nazilli ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde bir köpeğin saldırısına uğrayan otobüs şoförü yaralandı. Ayağından ısırılan kaptan Zihni Gezin, hastanede uygulanan tedavinin ardından seferine devam etti.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde bir köpeğin saldırısına uğrayan otobüs şoförü yaralandı. Ayağından ısırılan kaptan Zihni Gezin, hastanede uygulanan tedavinin ardından seferine devam etti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul-Nazilli seferini tamamlayan özel bir firmaya ait otobüs, 07.20 sıralarında Nazilli Şehirler Arası Otobüs Terminali’ne yanaştıktan sonra 10.30 Nazilli-İstanbul seferi hazırlıklarına başladı. Otobüsün kaptanı Zihni Gezin de saat 08.00 sıralarında tuvalet gitmek için terminal içerisinde yürürken, binanın yanında bulunan bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan Gezin, kendi çabalarıyla köpeği uzaklaştırdıktan sonra tedavi için Nazilli Devlet Hastanesine gitti. Hastanedeki tedavisinin ardından tetanos ve kuduz aşılarını da yaptıran Gezin, 10.30 Nazilli-İstanbul seferi için terminale dönerek yeniden otobüsünün direksiyonuna geçti.

Yaşadığı olayı anlatan kaptan Zihni Gezin, “İstanbul-Nazilli seferinin son bölümünü ikinci kaptanım saat 07.20 gibi tamamladı. Ben 07.50 sıralarında uyandım ve ihtiyaç gidermek için terminal içerisindeki lavabolara yöneldim. Geniş kaldırımda yürürken daha önce de sık sık yiyecek vermiş olduğumuz köpeklerden biri yattığı yerden kalkarak direkt olarak ayağıma saldırdı. Dişlerini ayağıma geçirdi ve can havliyle köpekten kurtulmayı başardım. Hemen ardından tedavi için hastaneye gittim. Kuduza önlem olarak kuduz aşısı yaptılar. Tedavimi yaptırdıktan sonra seferime devam ettim” dedi.

“Başıboş köpeklere sahip çıkılsın”

Köpeğin kendisine neden saldırdığına bir türlü anlam veremediğini ifade eden kaptan Gezin, “Lütfen rica ediyorum, başıboş köpeklere sahip çıkılsın. Bugün beni ısırdı, yarın başka kişileri ısırabilir. Hayvanseverlere iki kelime bir şey söylemek istiyorum, böyle bir hayvan sevgisi de olmaz. Hayvanları seviyoruz ama bu başıboş köpeklere de sahip çıkılsın. En azından başka kişiler de zarar görmesin” diye konuştu.

"Belediyeyi aradık, kimsenin ilgilendiği yok"

Olayı anbean izlediklerini ifade eden ikinci kaptan Cemil Turan ise, “Sabah geldim ve perona girdim. Yolcularımızı indirdim. Zihni kaptan uykudan uyandı ve tuvalete giderken bir köpeğin saldırısına uğradı. Hemen gittik baktık, bacağında köpeğin diş izleri var. Isıran köpeğin kulağında küpe de görmedim. Garajda zaten sürekli köpekler var. Daha önce de saldırdıklarını duymuştum. Arkadaşımız köpeğe hiçbir şey yapmadı, durduk yere saldırdı ve ısırdı. Belediyeyi aradık, kimsenin ilgilendiği yok” şeklinde konuştu.

Kaptanın saldırılma anını gördüğünü ancak bir şey yapamadığını söyleyen host Kadir Yetiz ise, “İstanbul’dan 07.20’de Nazilli Otobüs Garajı’na geldik. Arabayı temizledim, o sırada kaptanımız uykudan kalktı. Tuvalete giderken sokak köpeğinin saldırısına maruz kaldı. Bacağında ısırık izleri vardı. Köpeğin durduk yere neden saldırdığını anlayamadık. Kaptan sonra tedavi için hastaneye gitti. Genelde seferden döndükten sonra en azından birkaç saat garaj içerisinde otobüsün bagajında uyuyorum. Fakat etrafta köpekler dolandığı için çoğu zaman uyumaya korkuyorum. Çok köpek var burada. Bu olaydan sonra biz de önlemimizi alacağız” ifadelerini kullandı.

Aynı gün vatandaşlar tarafından yapılan bilgilendirmede, köpeklerin başka yolculara da saldırdığı ortaya çıkarken, öğleden sonra terminale gelen görevlilerin köpekleri yakalayarak götürdükleri belirtildi.