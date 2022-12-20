Malatya’da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Malatya’da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmetçik caddesi üzerinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile F.B. yönetimindeki 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.B.,O.G.,İ.Y.,İ.M.,A.Ö., ile A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, E.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.