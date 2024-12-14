Çayırova’da 20 bin metrekarelik alan üzerinde projelendirilen otobüs garajı ve CNG dolum tesisinin kaba inşaatları yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinde projelendirdiği modern otobüs garajında hızlı ilerleme kaydediyor. Bölgedeki vatandaşlara daha kaliteli, etkin ve çevre dostu toplu taşıma sunulması için inşa edilen otobüs garajı ve CNG dolum tesisi yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde hizmet verecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı projede, betonarme binaların kaba inşaatlarında yüzde 80 ilerleme seviyesine gelindi. 16 dönümlük alanda hafriyat çalışmaları devam ediyor. Ayrıca projenin gerçekleştiği alanın çevre istinat duvar imalatlarının inşası da sürdürülüyor. Projede; alanın ve otobüslerin güvenliğinin sağlanacağı güvenlik binası, tesis binası, otobüslerin CNG yakıtı alacakları modern ve güvenli dolum tesisi yer alıyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarının acil ve hafif bakımlarının yapılacağı kademe binasının da yer aldığı projede; 91 araçlık otobüs otoparkı ve 10 binek araç otoparkı bulunacak.