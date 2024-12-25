Düzce’nin Aziziye ve Ağa Mahallelerindeki otobüs duraklarına zarar verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ateş yakılan ve camları kırılan durakları temizleyerek kirliliği ortadan kaldırdı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sabah saatlerinde mıntıka temizliği için gittiği bölgelerde kötü manzaralarla karşılaştı. Aziziye ve Ağa Mahallesi’ndeki otobüs duraklarında ciddi zararlar tespit edildi. Bir durakta ateş yakıldığı, diğerinde ise camların kırıldığı görüldü. Kamu malına verilen zarar, çevre kirliliğine de yol açtı. Olumsuzluklar temizlik ekiplerince ortadan kaldırıldı.