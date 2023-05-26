Eskişehir’in işlek bir caddesinde bulunan otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki otobüs durağının camları duyarsız vatandaşlar tarafından kırıldı. Adeta tuzla buz olan cam sebebiyle durak kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar kamu malına zarar verilmesine tepki gösterdi. Gece saatlerinde yaşandığı tahmin edilen olayla ilgili bilgi edinen belediye işçileri sabahın erken saatlerinde kırılan camı değiştirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri otobüs durağının camını kıran kişileri tespit etmek için araştırma yaptı. Kimler tarafından ve neden yapıldığı bilinmeyen olayla ilgili çevre esnafı da duruma tepki gösterdi.