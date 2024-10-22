Bursa’da bir otomobil sürücüsü otobanda ters yönde ilerledi. Hızla giden araçların kazayı kıl payı atlattığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.
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Olay, Bursa Otobanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü yolu karıştırınca ters yöne girdi. Sürücülerin 100 kilometreyi aşan hızda gittiği yolda facianın eşiğinden döndüğü anlar kameraya yansırken, şans eseri kaza meydana gelmedi. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kaynak: iha