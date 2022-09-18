Bursa’da seyir halindeki bir minibüsün arka kısmında hava almak isteyen kişi, bagaj kapısını açarak otobanda kilometrelerce seyahat etti. O anlar başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da seyir halindeki bir minibüsün arka kısmında hava almak isteyen kişi, bagaj kapısını açarak otobanda kilometrelerce seyahat etti. O anlar başka bir sürücünün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da otobanda seyir halinde olan 16 AKJ 264 plakalı servis aracının arkasında serinlemek isteyen bir vatandaş, çareyi minibüsün arka kısmına gitmekte buldu. Aracın arka kısmına ilerleyen ve bagaj kapağını açarak ayaklarını uzatan kişi kilometrelerce o şekilde seyahat etti. Yürekleri ağza getiren görüntü, başka bir araç sürücüsünün amatör kamerasına yansıdı.