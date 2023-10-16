Bursa’da hafif ticarî aracın bagajında bagaj açık şekilde yolculuk yapan şahıs görenleri korkuttu. Ölüme davetiye çıkaran kişi, diğer araç sürücüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul-Bursa Otobanında seyir halindeki ticarî aracın bagajında yolculuk yapan şahıs, âdetâ ölüme davetiye çıkardı. Canını hiçe sayarak bagajda yolculuk yapan kişi, ayaklarını araçtan sarkıtarak ne kendini, ne de çevredekilerin canını düşündü. Durumu gören vatandaşlar o anları şaşkınlık içerisinde izlerken, bazıları da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.