Bursa’da otobanda bir tırın dorsesinde çıkan yangın hareketli saatlere sebep oldu. Sürücü ise dorseyi tırdan ayırarak büyük bir facianın önüne geçerken; dorsenin alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.

Bursa’da otobanda bir tırın dorsesinde çıkan yangın hareketli saatlere sebep oldu. Sürücü ise dorseyi tırdan ayırarak büyük bir facianın önüne geçerken; dorsenin alev alev yanma anı ise kameraya yansıdı.

Olay, İzmir Bursa İstanbul otobanı Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücüsü, yangını fark etmesi üzerine hemen durarak tırı dorseden ayırdı. Tırı güvenlikli bir noktaya çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsedeki yangına müdahale ederek söndürürken dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.