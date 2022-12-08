Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Koskoca otobana sığamayan araçlar yoldan çıkarken güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında faciadan dönüldü. Koskoca otobana sığamayan araçlar yoldan çıkarken güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Dağyeni Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir istikametinden Aydın istikametine seyretmekte olan Mustafa H. yönetimindeki Pamukkale Turizm’e ait 35 PK 951 plakalı yolcu otobüsü ile 35 ARH 749 plakalı Ali B. Yönetimindeki tırın aynı istikamete seyir halinde iken çarpışması sonucu meydana geldi. Adeta yürekleri ağza getiren kazada otobüs şoförü direksiyonda sıkıştı.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi direksiyonda sıkışan Pamukkale Otobüsünün sürücüsünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle otobanda trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı İzmir-Aydın otobanında kurtarma çakışmaları devam ediyor.

Pamukkale Turizm’e ait otobüsünün İzmir istikametinden Muğla, Marmaris ve Datça istikametine yolcu taşıdığı öğrenildi.