Mersin’in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir oto yıkama dükkanında kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adresi bir süre izleyen ekipler, bilginin doğru olduğunu tespit etti. Daha sonra iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kasa içerisinde saklı 7 tabanca, 59 mermi, 1 pompalı tüfek ile 4 fişek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.U., E.U., G.C. ve M.K. isimli şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.