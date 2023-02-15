Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesinde S.D.’ye ait otomobilin teybini çalarak kayıplara karışan Y.P. (40), polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi Y.P.’nin, teybini çaldığı otomobilin koltuğundaki mürekkepte çıkan parmak izinin uyuşmasıyla yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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