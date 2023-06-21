Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücülere tavsiyelerde bulunan oto tamircileri, araçların genel bakımının yaptırılması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler hazırlıklarına devam ederken, oto tamircileri sürücülerin uzun yola çıkmadan önce araçlarının genel bir bakımını yaptırmasını tavsiye etti. Uzun yolda araçlarının herhangi bir arıza çıkarmaması için klima gazı, fren balatası, yağ kontrolü ve lastik bakımının özellikle yapılmasını isteyen oto tamircileri, araçlarının genel bir kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

"Kazaların önüne geçmek için bu bakımların yapılması lazım"

Eskişehir’de oto tamirciliği yapan Ali Curu, bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere önemli tavsiyelerde bulunarak araçlarının bakımını yaptırmaları gerektiğinin altını çizdi. Araçlarında eksik bir aksam varsa muhakkak oto tamircilere götürülmesini belirten Curu, “Son günlerde gelen araçlarda klima gazı sorunuyla karşılaşıyoruz. Yaz ayların klima gazıyla ilgili sorunlar çıkabiliyor. Özellikle klima gazlarını yeniletmeleri gerekiyor. Klimadaki eski yağın yeni yağla değişimi yapılması lazım. Havanın sıcak olduğu bölgelere gidecek sürücüler yağ kontrolünü göz ardı etmemeli. Kış lastiği yerine yaz lastikleri kesinlikle kullanılmalı. Fren balatalarının kontrol edilmesi de gereken diğer bir husus. Kazaların önüne geçmek için bu bakımların yapılması lazım. Sürücüler, tatilde araçlarıyla ilgili sorunlar yaşamamak adına yola çıkmadan 2-3 önceden tamircilere giderek araçlarını bir nevi check-up’tan geçirmeliler” diye konuştu.