Yalova’da kış öncesinde araçlarına bakım yaptırmak isteyen sürücüler, Kirazlı Sanayi Sitesi’ndeki oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Yalova’da kış öncesinde araçlarına bakım yaptırmak isteyen sürücüler, Kirazlı Sanayi Sitesi’ndeki oto tamircilerde yoğunluk oluşturdu.

Sanayi sitesinde araçlarına bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Kirazlı Sanayi Sitesi esnaflarından Mehmet Kemet, bu yıl kışın sert geçmesinin beklendiğini ifade etti. Şimdiden kış bakımlarına başladıklarını anlatan Kemet, talebin yüksek düzeyde olduğunu dile getirdi. Müşterilerin randevu ile geldiğini söyleyen Kemet, sürücülerin 10 bin bakımlarını mutlaka eksiltmemeleri gerektiğini anlattı. Antifrizlerin her 6 ayda bir yenilenmesi gerektiğini dile getiren Kemet, “Kış lastikleri aralık ayında başlıyor zaten. Kış ayında yaz lastiklerini kesinlikle kullanmamalılar. Kış bakımlarında öncelikle antifrizleri kontrol ediyoruz. Ondan sonra frenleri, fren balatalarını kontrol ediyoruz. Filtreleri, yağlarını, kayışlarını kontrol ediyoruz. Bakımlarını mutlaka yapmaları lazım. Yapmadıkları zaman daha sonra maliyetleri artıyor” dedi.

Mutlaka antifriz kullanılmalı

Kış bakımının 500 ile 3 bin lira arasından değiştiğini belirten Kemet, sürücüleri araçlarına bilmedikleri antifriz markası koymamaları konusunda da uyardı. Bilinmedik markaların daha sonra yüksek maliyetlerde zararlara yol açabileceğini anlatan Kemet, şöyle konuştu:

“Bilindik yerden almaları lazım. Antifriz kullanmadığı zaman kışın motor donabilir, çatlayabilir. Blok tıpalarını atabilir. Zaman içinde pas oluşuyor. Müşteriye antifriz koyalım dediğimiz zaman ne gerek var diyor. Kış geldiği zaman koyarız diyor. Onu koyduğumuz zaman da patlamalar oluşuyor. Çürükler meydana çıkıyor. Bloğun içinde ne kadar pas varsa sökülüyor."

Kemet, geçtiğimiz yıla göre maliyetlerin arttığına da dikkati çekti.

Otomobilini kışlık bakıma aldıran Mustafa Görmüş ise araçlarının bakımlarını eksik etmemeye çalıştıklarını dile getirerek, “Öncelikle yağ bakımını yaptırdık. Antifriz değişimini yaptık. Lastiklerimizi kontrol ettik. Mevsim kış mevsimi malum. Bir de yoğunluğa kalmayalım dedik. Şimdiden başladık bu işe” dedi.