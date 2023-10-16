Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve ardından bir başka otomobile çarpan aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olayda 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.K., idaresindeki 32 HF 247 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip A.B.’nin kullandığı 64 KF 904 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobillerde her iki araç sürücüsü ile M.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücü U.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölen U.K., otomobil tamircisi olduğu öğrenilirken, cenazesini bugün Erkmen beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.