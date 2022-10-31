Esenyurt’ta kar maskeli ve silahlı 4 şahıs, girdikleri bir oto servisinden 300 bin liralık malzemeyi otomobillerine yükleyerek kayıplara karıştı. İşyerindeki camı kırarak içeri giren şahısların o anları işyerinin güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibi telefon uygulamasıyla hırsızları canlı canlı izledi.

Esenyurt’ta kar maskeli ve silahlı 4 şahıs, girdikleri bir oto servisinden 300 bin liralık malzemeyi otomobillerine yükleyerek kayıplara karıştı. İşyerindeki camı kırarak içeri giren şahısların o anları işyerinin güvenlik kamerasına yansırken işyeri sahibi telefon uygulamasıyla hırsızları canlı canlı izledi.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Araçlarıyla bir oto servisine yaklaşan kimliği belirsiz, kar maskeli ve silahlı 4 şahıs, dükkanın camını kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasına rağmen içeride bulunan motor yağı, antifriz gibi ürünleri alarak götüren hırsızlar yaklaşık 300 bin liralık malzeme çaldı. İşyeri sahibi Mehmet Kul, hırsızlık anını alarm sistemi bildirimden öğrenerek güvenlik kamerasından izledi. Olay sonrası iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirirken şahıslar geldikleri araca binerek kayıplara karıştı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ederken yaşanan o hırsızlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

“Kameraya baktığımda içeride 3-4 tane şahsın olduğunu gördüm”

Konu ile ilgili konuşan işyeri sahibi Mehmet Kul, “ Saat sabah 07.50 civarında alarm sisteminden telefonuma bir bildirim geldi. İşyerime kameradan bakmamı tavsiye ediyordu. Kameraya baktığımda içeride 3-4 tane şahsın yüzlerinde kar maskesi ve ellerinde eldiven ile işyerimde olduğunu gördüm. Hemen emniyet güçlerine ihbarda bulundum. Bu süreç zarfında içeride bulunan yağları, antifrizleri, kolilerle araçlarına taşıyorlar. Geri geri yanaşarak camı kırıp içeri öyle girmişler. Ellerinde de silah olduğunu kamera kayıtlarında gördük. Yaklaşık 300 bin TL civarında zararımız var. Esenyurt’ta bu olaylar çok oluyor. Bunun için önlem alınmasını istiyoruz. Yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yüzlerindeki kar maskesi ile dükkanı yağmaladıklarını gördüm. İnsan bir anda panik oluyor” dedi.