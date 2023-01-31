Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki oto sanayide bulunan Adem Şentürk’e ait iş yerinde, soba parlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzurum Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki oto sanayide bulunan Adem Şentürk’e ait iş yerinde, soba parlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi’nde Adem Şentürk’e ait iş yerinde, sobada gaz sıkışması aniden parlamaya sebep oldu. Parlama esnasında ısınmak için sobaya yakın oturan Samet Ş. (22), Muhammed Çağrı Ç. (24) ve Lokman T. (26) hafif şekilde yaralandı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yerinde bulunan Samet Ş.’nin sobanın kapağını açıp kapatması sonrası parlamanın meydana geldiği görülüyor. Sobadan çıkan alevler; Samet Ş.’nin kaş, kirpik ve saçında yanıklara neden oldu.