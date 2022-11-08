Muş’ta havaların soğumasıyla oto sanayi sitesinin yolunu tutan vatandaşlar, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaya başladı.

Muş’ta havaların soğumasıyla oto sanayi sitesinin yolunu tutan vatandaşlar, araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaya başladı.

Muş’ta havaların soğumaya başlaması, oto sanayi sitesinde yoğunluk oluşturdu. Araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tutan sürücüler; lastik, antifriz, yağ ve ön düzen kontrolünü yaptırıyor. Yapılan bakımlarla ilgili bilgi veren Muş Sanayi Sitesi motor ve mekanik ustalarından Selami Toplu, 40 yıldır ustalık yaptığını ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla sanayide yoğunluk başladığını söyledi. Araçların kışa hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını anlatan Toplu, “Bilinçli insanlar araç bakımlarını karın gelmesini beklemeden yapıyor. Araç bakımında en önemli şeyler kışlık antifriz, lastiklerin kışlık olması, aracın ön takımı ve yağ bakımlarının hazır olmasıdır. Burada araçları kışa hazır hale getirmek için antifriz uygulaması, yağ, lastik bakımı ve ön düzen kontrolü yapıyoruz. Sürücüler, kar kış gelmeden, soğuklar başlamadan rahat bir çalışma ortamı varken bir an önce araçlarının bakımlarını yapmaları gerekiyor” dedi.

“Bakımların son ana bırakılması durumunda araçlar zarar görebilir”

Araçların soğuk havadan etkilenmesiyle zarar görebileceğini kaydeden Toplu, “Bu nedenle trafikte aksamalar yaşanabilir. Bunlara gerek kalmadan bir an önce tüm bakımların yapılması gerekiyor. Bakımlar yapılmadığı takdirde araç motoru zarar görecektir. Hava sıcaklığı eksilere düştüğü zaman don olayları başlayacaktır. Araç motorunda, bloklarda, radyatörde çatlama olacak ve daha çok masraf artacak. Ayrıca uygun lastik kullanılmadığı zaman trafikte kazalar meydana gelebilir. Bunların bir an evvel yapılması hem araçların hem de insanların faydasına olacaktır” ifadelerini kullandı

Araç bakımını yaptıran vatandaşlardan Fethi Aygür ise “Arabamı getirip kışlık bakımını yaptırdım. Yağ, su ve filtreleri değiştirdik. Şu anda kış bakımımızı yaptırdık. Arabamız kışa hazır” diye konuştu.