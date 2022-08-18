Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1978 yılında hobi olarak başladığı fotoğraf koleksiyonunu günümüze kadar devam eden oto lastik ustası Faysal ürün,44 yıllık fotoğraf koleksiyonuna yeni fotoğraflar ekleyerek devam ediyor.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1978 yılında hobi olarak başladığı fotoğraf koleksiyonunu günümüze kadar devam eden oto lastik ustası Faysal ürün,44 yıllık fotoğraf koleksiyonuna yeni fotoğraflar ekleyerek devam ediyor.

Mardinli oto lastik ustası Faysal Ürün, deden kalma tamircilik işini yıllardır sürdürüyor. Ürün, fotoğraf toplama hobisinin bir iki fotoğrafla başladığını ve günümüze kadar toplamaya devam ettiğini belirtti. Ürün, 44 yıllık koleksiyonda müşterilerinin fotoğraflarının yanı sıra eş, dost ve akrabalarının da fotoğrafları yer aldığını kaydetti.

Fotoğrafları dükkanı açtığından beri topladığını ifade eden oto lastik ustası Faysal Ürün, “1978 yılından beri bu işi yapıyorum. Bu fotoğrafları birbirlerine sevmeyen kişiler gelip kaldırıyor. Yoksa dükkanın içi dolu fotoğraf olacaktı. Bu fotoğrafları dükkanı açtığımdan beri topluyorum 1978’den beri ben yapıştırıyorum onlar kaldırıyor” dedi.

“Fotoğraflarımızı bazı müşteriler diğer şahsı sevmediği için kaldırıyor”

Faysal Ürün’ün oğlu Mustafa Ürün ise oto lastik işinin deden babaya ve kendilerine geçtiğini aktaran Ürün, “Lastik işini babam 1978 yılından beri yapıyor. 44 sene olmuş. Bu fotoğraf işini hobi olarak yapıyor. Müşterilerin hoşuna gidiyor, güzel bir görüntü oluşturuyor. 400-500’e yakın fotoğraflarımız var. Bu fotoğraflarımız bazı müşteriler diğer şahsı sevmediği için kaldırıyor, yoksa 3 tane tablomuz bundan daha fazla olabilirdi. Babam dükkanı açtığından beri yapıyor. Bu işi ilkin bir iki kişi fotoğraflarını vermiş kendisi de yapıştırmış. Daha sonra olay sarınca müşterilerden fotoğraf alıp yapıştırıyor. Müşterilerin tepkisi hoş oluyor” dedi.

“44 yıllık emektir”

Esnaf Mehmet Sait Özdemir de lastiği patladığı zaman Faysal Ürün’ün yanına geldiğini ve tabloyu görünce kendi fotoğrafını da kattığını söyledi. Özdemir, “Güzel bir tablodur. Hiç görmediğin, tanımadığın insanları gelip burada görebiliyorsun. Tanıdıklarım ve vefat edenler var. Duyduğum kadarıyla 44 yıllık bir emektir. İçinde vefat edenler, küçük yaşta fotoğrafını verenler ve büyüyenler var. Bazı müşteriler geliyor kendilerini bile tanımıyor. Faysal Usta’nın topladığı bu fotoğraflar tabloya dönüştürmüş gurur verici bir şeydir” şeklinde konuştu.