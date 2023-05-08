Karabük’te oto hırsızlığının da dahil olduğu 9 ayrı olayın failleri olan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta oto hırsızlığı ve mala zara verme olmak üzere 9 ayrı olayın faillerine yönelik çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından yürütülen titiz ve detaylı çalışma neticesinde olayın şüphelilerinin M.K. ve M.O. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık başta olmak üzere farklı suçlardan 51 sabıka kaydı bulunan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 15 yaşındaki M.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.