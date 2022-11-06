Zonguldak’ta kiraladıkları otomobile başka bir aracın plakasını takarak hırsızlık yapan, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak bekçiye çarpıp kaçan 2 şüpheli, Düzce’de yakalandı.

Zonguldak’ta kiraladıkları otomobile başka bir aracın plakasını takarak hırsızlık yapan, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak bekçiye çarpıp kaçan 2 şüpheli, Düzce’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Kasım’da Ereğli ilçesinde V.T. ve T.K. isimli şüpheliler, bir otomobil kiraladı. Kiralık aracı da oto hırsızlık için kullanan şahıslar, gözüne kestirdikleri bazı otomobillerin parçalarını çaldı. Şüpheliler, yakalanmamak için ise tamire bırakılan bir otomobilin plakasını çalarak, kendi kiraladıkları otomobile taktı. Şahısların durumundan şüphelenen bekçi ekibi, "dur" ikazında bulunarak otomobili kontrol etmek istedi. Bu sırada şüpheliler bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak, bir personelin koluna çarpıp kaçtı.

Şahısların Düzce’de olduğu tespit edildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışması neticesinde şüpheliler, çaldıkları otomobil parçalarını satamadan yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken otomobilde ise arama yapıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları başka bir aracın plakasını, kiraladıkları otomobile vidalayarak taktıkları belirlendi. Otomobilde ise başka araçlardan sökülerek çalındığı belirlenen yedek parçalar ele geçirildi. Şahıslar, Zonguldak polisine teslim edildi.

Zonguldak Valiliğinden açıklama

Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kışla Mahallesi Sanayi Sitesinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerimizin şüphe üzerine kontrol etmek istediği bir araç ikazlara uymayarak bir personelimizin koluna çarparak kaçmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kontrolden kaçan aracın Düzce iline gittiği tespit edilmiş, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine sonrası Şüpheli V.T. ve Şüpheli T.K. yakalanmıştır. Araç içerisinde ekiplerimizce yapılan kontrollerde farklı bir araçtan çalınmış motor aksamı ve başkası adına tescil kaydı olan plaka tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.