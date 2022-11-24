Park halinde bulunan otomobilin kimliği belirsiz şahıslar tarafından itekleyerek çalan şahıslar yakalandı.

Mersin’in Çankaya Mahallesi 4738 sokak üzerinde park halindeki aracı itekleyerek çalınma olayıyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerimiz ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları titizlikle incelemesi sonucunda hırsızlık şüphelileri tespit edildi. Olay şüphelileri (O.Ç.) ve (S.T.) Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıslar adli mercilere sevk edildikten sonra tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Çalınan otomobil, ilimiz dâhilinde terk halde bulunarak araç sahibine teslim edilmiştir.