Kırklareli’nde bir oto galeride çıkan yangında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma anı ise kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Atatürk Mahallesi Oto Galericiler Sitesi’nde Tolga Emre’ye ait galeride yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Galeride çıkan yangın araçlara sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahalesi sırasında Emre, 2. katta köpeği olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri müdahalenin ardından köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler köpeği kurtararak sahibine teslim etti.

Öte yandan yangında 2 araç ve galeri hasar gördü.